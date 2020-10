Terni, grave incidente sulla Flaminia tra auto e moto. In prognosi riservata uomo di 65 anni

21 ottobre 2020 a

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di martedì 20 ottobre sulla Flaminia, a Terni, all’altezza dell’abitato della frazione di San Carlo. Per cause ancora in corso di accertamento una moto Honda, condotta da un 65enne romano, si è scontrata con una Fiat 600, guidata da un uomo di 61 anni. L’urto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato catapultato a terra con ferite in varie parti del corpo che ne hanno richiesto il trasferimento in ospedale da parte del 118. La prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale.

