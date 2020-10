Coronavirus, trasferito da San Gemini allo Spallanzani di Roma l'ex ministro Cesare Damiano

20 ottobre 2020 a

L’onorevole Cesare Damiano, positivo al Covid 19, è stato trasferito dalla sua abitazione all’ospedale Spallanzani di Roma. Da alcuni giorni l’ex ministro ed ex parlamentare Dem si trovava in isolamento nella sua casa di San Gemini, in provincia di Terni, dove era sottoposto a costanti controlli medici. Ma con il passare dei giorni le sue condizioni si sono aggravate e così martedì 20 ottobre si è reso necessario il trasferimento allo Spallanzani. Al momento le condizioni dell’ex ministro del Lavoro, che ha 72 anni, risultano stazionarie. Due anni fa l'onorevole Cesare Damiano si era anche candidato alla segreteria del Pd, ma poi si era ritirato dalla corsa per sostenere Nicola Zingaretti.

