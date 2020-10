Terni, anziana cade sul terrazzo e non riesce a rialzarsi: salvata dai vigili del fuoco

Aveva chiuso la porta di casa a chiave ed era immobilizzata: raggiunta con l'autoscala e poi presa in consegna dal 118

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, a metà pomeriggio di martedì 20 ottobre 2020, in via XX Settembre, nella zona di San Giovanni basso, a Terni, per portare in salvo un'anziana, caduta nel terrazzo di casa.

La signora stava stendendo i panni sul terrazzo del suo appartamento quando è scivolata a terra, senza riuscire più a rialzarsi. E' riuscita comunque a dare l'allarme, ma aveva chiuso l'uscio di casa a doppia mandata, lasciando peraltro le chiave nella toppa, ed era praticamente impossibile riuscire ad aprire, pur avendo le chiavi.

Sono così intervenuti i vigili del fuoco che hanno azionato l'autoscala con la quale, in pochissimo tempo, hanno raggiunto il terrazzino della signora, posto al secondo piano, portandole i primi soccorsi. E' intervenuto poi il 118 che ha accompagnato l'anziana all'ospedale Santa Maria per sottoporla alle cure del caso.

