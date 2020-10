Covid in Umbria: chiusi tutti gli uffici comunali di Marsciano

20 ottobre 2020 a

Chiusura temporanea degli uffici comunali al pubblico a Marsciano, la misura è stata adottata in via precauzionale a seguito della positività al Covid 19 di un dipendente comunale. Il sindaco Francesca Mele ha disposto la chiusura al pubblico, in via temporanea, degli uffici comunali. La misura, come detti di carattere precauzionale, è stata adottata a seguito dell’accertata positività di un dipendente ed è finalizzata, nel rispetto dei protocolli di contrasto alla diffusione del Coronavirus, a tutelare la sicurezza degli utenti e dei dipendenti stessi, salvaguardando l’erogazione dei servizi comunali essenziali. "Il provvedimento resterà in vigore fino a data da destinarsi" si legge in una nota dell'amministrazione comunale

