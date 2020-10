Covid in Umbria: 194 nuovi positivi, aumentano i ricoverati e le terapie intensive

20 ottobre 2020 a

Sono 194 i nuovi positivi in Umbria, secondo il bollettino Covid della Regione diffuso martedì 20 ottobre 2020 e relativo alle ultime 24 ore. Il numero di nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 167 registrati lunedì, è relativo a 4.371 tamponi effettuati nelle strutture sanitarie. Gli attualmente positivi sono invece 2.680 (+106), mentre i guariti si attestano a 2.330, 88 in più rispetto al dato delle 24 ore precedenti.

Sul fronte ospedaliero, a fronte di nessun nuovo decesso, i ricoverati totali sono 170 (+24), di cui 20 (+5) in terapia intensiva. Il numero delle persone in isolamento è salito a 4.366 (+57)

