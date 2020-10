Covid in Umbria, ecco dove sottoporsi al tampone. Elenco ed orari dei Drive Throught

20 ottobre 2020 a

La Regione Umbria ha ufficializzato le nuove sedi di Drive Throught di Terni e Todi che sono state installate per cercare di garantire una migliore viabilità, ma anche per ottimizzare l'attività, considerando la situazione complessiva dell'emergenza Covid. In pratica si tratta dei luoghi dove chi deve sottoporsi al tampone o all'esame sierologico, arriva in macchina, lascia che i sanitari effettuino il prelievo, poi si allontana.

La Regione ovviamente ricorda che l'accesso alle postazioni è consentito soltanto agli assistiti che vengono convocati dalla propria Usl. In provincia di Perugia sono cinque i Drive Through, mentre in provincia di Terni arrivano ad essere sette.

