Nascondeva orologi, selle e denaro in casa: denunciata 29enne

20 ottobre 2020 a

a

a

Aveva in casa un vero e proprio tesoretto, incluso borse griffate, orologi di marca, persino selle con staffe e soldi. Il tutto ben occultato e di cui però non ha saputo giustificare la provenienza. Per questo una 29enne, già nota alle forze dell’ordine, residente a Cannara insieme al compagno anch’egli noto alle forze dell’ordine, è stata denunciata dagli agenti del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Nella rimessa attigua all’abitazione della coppia, gli agenti hanno notato, accatastate una sopra l’altra sette selle da cavallo in cuoio, coperte da un sottile cartone ed accanto ad esse 4 staffe. All’interno invece della casa, ben nascosti negli armadi, in alcuni cassetti, all’interno del salone, nella camera da letto e persino occultati sotto il letto, gli agenti del commissariato hanno ritrovato inoltre ben 15 borse griffate da donna, 5 orologi di alto valore commerciale oltre ad attrezzi atti allo scasso come un trapano e una smerigliatrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.