Terni, gestiva il traffico di droga dal carcere con un cellulare. Scoperto dai carabinieri

Era detenuto nel carcere di Terni, ma continuava a impartire ordini e a seguire il traffico di droga per conto di un clan della ’ndrangheta. Il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma, su richiesta della Dda, è scattato nel corso della mattinata di martedì 20 ottobre. Disposte 21 misure cautelari, di cui 14 in carcere, sei agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora. Nel caso di Terni, il detenuto del carcere di vocabolo Sabbione utilizzava un minicellulare per stare in contatto con dei trafficanti di droga sudamericani che rifornivano il mercato della Capitale e il suo hinterland. Un altro detenuto operava invece dal carcere di Frosinone con la stessa tecnica.

