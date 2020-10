Trova tre porcini con i gambi attaccati allo stesso ceppo dal peso di un chilo e 350 grammi

20 ottobre 2020 a

Va a funghi e si imbatte su un maxi esemplare ad dir poco originale nella zona di Città di Castello. Tre porcini con i gambi attaccati allo stesso ceppo che alla prova della bilancia hanno raggiunto il chilo e 350 grammi. Se non è un record poco ci manca e comunque quella inusuale composizione non è certo cosa di tutti i giorni. Anche per un abituale cercatore di funghi infatti non è facile imbattersi in esemplari di questo peso e forma: così è accaduto nei boschi della zona sud di Città di Castello a un tifernate, da sempre appassionato per le passeggiate in mezzo ai boschi, con cestino e bastone in legno al seguito.

