Umbria, trova un fungo porcino da un chilo e 300 grammi. La gioia di Alberto Luciani: "E' il mio Big One"

20 ottobre 2020 a

a

a

Ha trovato un fungo porcino da un chilo e 300 grammi. Lui è Alberto Luciani, ha 48 anni, e The Big One - come lo ha chiamato - lo ha scovato nella zona di Orvieto. Alberto è della frazione di Sugano, giardiniere di professione, ha ereditato la passione della ricerca dei funghi dal padre e l'ha trasmessa al figlio Damiano.

x 1 / 5

Quando ha tempo libero non perde l'occasione di inoltrarsi nei boschi alla ricerca delle sue prede. Domenica 18 ottobre la caccia è stata davvero grossa. Ha trovato un porcino enorme, che era in una zona insieme ad altri 11 funghi. Ovviamente Alberto ha raccolto orgogliosamente tutto e immortalato la sua impresa con eloquenti fotografie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.