Umbria, scontro tra auto: un ferito e traffico paralizzato

E' bastato un incidente, per fortuna senza grosse conseguenze per le persone coinvolte, a Torre Calzolari di Gubbio per mandare in tilt tutta la circolazione nell'Eugubino complici anche i lavori sulla variante. Lunghe code, nervi a fior di pelle e richiesta di spiegazioni. E' successo che alle 7 di martedì 20 ottobre si è verificato un incidente all'altezza della frazione eugubina, danni rilevanti ai mezzi coinvolti ma per fortuna un solo ferito lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, i carabinieri della compagnia della città dei Ceri e un equipaggio del 118. Notevoli, come detto, i disagi,

