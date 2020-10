Terni, trasferita la postazione dell'Usl dove effettuare i tamponi del Covid

E' stata scelta l'area attigua alla sede centrale della stessa azienda sanitaria, in via Bramante. In viale Trento si erano creati problemi legati al traffico

Cambia la location dove si effettuano i tamponi del Coronavirus da parte dell'Usl Umbria 2, a Terni.

L'azienda sanitaria, dalla mattina di martedì 20 ottobre 2020, con orario invariato 8.30 - 18.30, ha infatti spostato la postazione che esegue i tamponi rinofaringei in modalità drive through da viale Trento in via Bramante, nell'area adiacente alla sede centrale della stessa Usl Umbria 2.

"Lo spostamento - fa sapere l'azienda sanitaria - si è reso necessario per superare alcuni limiti in tema di viabilità presenti nella postazione di viale Trento e rendere più rapide le operazioni di controllo e più scorrevole la circolazione. La direzione dell'azienda sanitaria Usl Umbria 2 ringrazia l'amministrazione comunale di Terni, la Protezione civile e l'Anpas per la proficua collaborazione prestata e che - come detto - permetterà un miglioramento nell'erogazione delle attività di monitoraggio".

