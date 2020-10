Terni, si arrampica su un albero per prendere un melograno: "Non mangio da due giorni"

20 ottobre 2020 a

Si era arrampicato su un albero e non è sfuggito all’attenzione di un passante che ha chiamato i carabinieri. Che mai avrebbero pensato di trovarsi di fronte alla situazione che invece effettivamente si era creata.

L’episodio è avvenuto a Terni intorno alle 22,30 di lunedì 19 ottobre 2020 nella zona di San Valentino. Un residente ha chiamato il 112 segnalando per l’appunto che un uomo era salito su un albero. I militari di pattuglia sono così arrivati sul posto e hanno invitato il novello… Tarzan a scendere. Purtroppo per lui, però, il motivo per cui era salito su quell’albero era tutt’altro che legato al diletto o all’amore per la natura. L’uomo ha infatti raccontato ai carabinieri che stava cercando di raccogliere un melograno per mangiarlo, visto che erano due giorni che non metteva nulla sotto ai denti. Fatto scendere dall’albero in sicurezza, i militari hanno comprato un paio di tramezzini e una bottiglia d’acqua per lo sventurato.

