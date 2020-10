Perugia, finge di essere il compagno di una donna per rubarle la borsa: arrestato

20 ottobre 2020 a

Un abile raggiro si è consumato in poche ore all’interno di un autobus di linea di Perugia. Il fine: furto di una borsa dimenticata nel mezzo di trasporto. Nella giornata di venerdì personale della squadra volante è intervenuto al capolinea autobus dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, in quanto un autista di linea riferiva della presenza di un cittadino extracomunitario in possesso di una borsa di proprietà di una signora. La borsa era infatti stata dimenticata poco prima sul sedile. L'extracomunitario, spacciandosi per il compagno della donna, aveva afferrato la borsa stessa. Una telefonata ha subito fatto comprendere all’autista il aggiro. E appena terminato il proprio orario di servizio quest’ultimo ha provveduto ad allertare la polizia che ha identificato e arrestato l'uomo, un tunisimo di 30 anni senza fissa dimora e irregolare.

