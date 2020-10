Covid, decine e decine di controlli alla stazione Fontivegge. Divieti rispettati

20 ottobre 2020 a

Dopo le riunioni nella Prefettura di Perugia, al via l’azione congiunta di forze dell'ordine, militari dell’Esercito italiano dell’operazione strade sicure, polizia locale e dell’associazione nazionale Comuni d’Italia. Nella giornata di lunedì 19 ottobre gli agenti della polizia hanno effettuato controlli nelle stazioni ferroviarie, alle fermate degli autobus, fuori dalle scuole e nelle aree pertinenti ai centri commerciali. E' stato accertato un buon livello di osservazione della normativa. Nella sola mattinata di lunedì 19 sono state circa 40 le persone identificate all’interno della stazione ferroviaria in qualità di viaggiatori, venti nella zona antistante ed un cittadino sudamericano irregolare sul territorio nazionale nei confronti del quale sono state già avviate le pratiche per la sua espulsione. Anche nel resto della provincia è stato possibile osservare un risultato analogo, in modo particolare nelle zone di Città di Castello ed Umbertide.

