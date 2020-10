Autostrada del sole, lavori sul tratto umbro: chiuso due notti il casello di Fabro

L'intervento mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre 2020, dalle 21 alle 6 del mattino dopo

20 ottobre 2020 a

a

a

Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre 2020 sono previsti lavori sul tratto umbro dell’autostrada del Sole, in provincia di Terni. A quanto informa Autostrade per l’Italia, per lavori di manutenzione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino dopo sarà chiusa la stazione di Fabro dell’autosole, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa la stessa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Orvieto.

Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio Fabro est, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. . Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al call center di Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.