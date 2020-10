Umbria, misure anti Covid: ecco l'ordinanza e l'allegato. I documenti da scaricare

19 ottobre 2020 a

Cinque pagine e un allegato. E' l'ordinanza emessa dalla Regione Umbria per intensificare ulteriormente le misure anti Covid stabilite dal governo con il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte nella giornata di domenica 18 ottobre. (L'ordinanza può essere scaricata qui sotto).

La giunta guidata dalla governatrice Donatella Tesei è intervenuta in particolare sulle scuole superiori, sui trasporti pubblici, sui centri commerciali, su sale giochi e scommesse. L'ordinanza prevede anche disposizioni in merito alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, ma anche disposizioni per la didattica a distanza per gli studenti universitari. L'allegato, invece, è dedicato alle regole che devono rispettare i centri commerciali (L'allegato può essere scaricato qui sotto).

Si va dalla misurazione della temperatura dei clienti al consumo di alimenti, dall'uso degli ascensori al ricambio dell'aria, dall'afflusso nelle aree comuni alla gestione dei parcheggi e tanto alto.

