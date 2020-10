Umbria, nuove misure anti Covid: chiuse sale giochi e scommesse, Bingo e slot machine

Marianna Castelli 19 ottobre 2020 a

Nell'ordinanza anti Covid firmata dalla governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, provvedimenti non solo per scuole superiori, trasporto pubblico e centri commerciali. Disposta anche la chiusura delle sale scommesse, delle sale giochi, delle slot machine e delle sale Bingo a partire dalla giornata di domani, 20 ottobre (per ora fino al 14 novembre). Relativamente ai centri commerciali è ammessa la presenza di un consumatore ogni dieci metri quadrati della struttura. Inoltre: entrate contingentate, misurazione della temperatura all'ingresso e altre misure previste in un apposito allegato al testo dell'ordinanza. La Regione ancora una volta raccomanda l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento. "Chiediamo l'ennesimo sforzo agli umbri - dice la governatrice Donatella Tesei - che hanno già dimostrato grande senso di responsabilità".

