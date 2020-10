Cagnolino sale sul treno a Terni e scende a Foligno davanti all'ufficio della Polfer

19 ottobre 2020 a

Avventura a lieto fine per un piccolo cagnolino che uscito dall’abitazione dei proprietari decide di dirigersi verso la stazione di Terni e salire nel treno regionale diretto a Perugia. Nocchia, questo il suo nome, è un meticcio che, una volta arrivato alla stazione di Foligno, decide di lasciare il treno e, dopo aver girovagato un po' si presentava davanti agli uffici della Polizia Ferroviaria aspettando il momento propizio in cui la porta di ingresso si aprisse per poter entrare. Gli agenti si sono trovati questo cagnolino in ufficio che, senza star fermo un attimo passava da un agente all’altro, scodinzolando, per strappare qualche attenzione. I poliziotti, dopo averlo rifocillato un pò, si sono attivati allertando il servizio di Polizia Veterinaria il quale, intervenuto tempestivamente è riuscito, grazie alla lettura del microchip del cagnolino, a verificare i reali proprietari. Contattato il proprietario, ignaro e incredulo che il suo piccolo amico si fosse allontanato dal giardino di casa senza che lui se ne accorgesse, Nocchia veniva riconsegnato dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

