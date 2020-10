Foligno, già 449 multe per eccesso di velocità dall'inizio dell'anno

20 ottobre 2020 a

a

a

Sono già 449 le multe elevate dagli agenti di polizia municipale di Foligno per il superamento dei limiti di velocità sulle strade del territorio folignate da inizio anno ad oggi.

Nello specifico, nell'ambito delle 14.141 multe fatte fino al 12 ottobre - oltre a quelle per accesso non consentito alla zona a traffico limitato e ai divieti di sosta, che insieme rappresentano quasi i tre quarti del totale e di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi -, la maggior parte delle multe hanno sanzionato il superamento dei limiti in una misura inferiore ai 10 km / h rispetto al consentito (246 multe), 172 per una velocità tra i 10 ei 40 km / h sopra il limite, speed compresa tra i 40 ei 60 km / h oltre il limite (solo 4 casi) e velocità non commisurata alle condizioni di circolazione (27 casi).

Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 20 ottobre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.