Umbria, misure anti Covid su scuola, trasporti e centri commerciali: ecco cosa cambia

Marianna Castelli 19 ottobre 2020 a

a

a

Dopo il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, anche la Regione Umbria si muove per cercare di arginare la diffusione del Covid 19. Lo fa intervenendo con norme più restrittive in diversi campi: istruzione, trasporti e centri commerciali. E' stata la governatrice Donatella Tesei a illustrare le nuove misure nel corso di una videoconferenza. Misure che entreranno in vigore tra il 20 (commercio) e il 21 ottobre (scuole e trasporti) e ci resteranno fino al 14 novembre (per ora). Relativamente alle scuole superiori, didattica a distanza giornaliera per il 50 per cento dei ragazzi. Sui trasporti viene ulteriormente limitata la capienza dei mezzi che passa dall'80 al 60 per cento. Nei centri commerciali, invece, viene ridotto il numero di persone che possono accedere contemporaneamente, ovviamente facendo riferimento alla struttura della superficie.

Tesei ha spiegato che in base al decreto legge le regioni possono rendere le restrizioni sociali ancora più severe per cercare di contrastare la seconda ondata di Covid ed è quello che ha fatto l'Umbria. La governatrice ha sottolineato che l'obiettivo è contrastare "tutti i fenomeni di assembramento, che sono la causa principale della diffusione del virus, con i giovani che poi che lo riportano a casa tra le persone più fragili".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.