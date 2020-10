Terni, 79enne morto all'ospedale. La testimonianza di un malato: "Il Covid non è un'invenzione"

L'anziano era ricoverato in terapia intensiva dal 2 ottobre 2020 ed è spirato domenica sera. Un dipendente della Provincia racconta la sua vicenda personale e lancia un invito: "Massima attenzione alla sicurezza igienico-sanitaria"

19 ottobre 2020 a

a

a

La morte di un uomo di 79 anni, dopo l’aggravamento delle sue condizioni e il ricovero nel reparto di terapia intensiva, dal 2 ottobre 2020. Un noto avvocato che invece è stato ricoverato in rianimazione, per il repentino aggravarsi delle sue condizioni, la mattina di domenica 18 ottobre 2020. In più la testimonianza di un dipendente della Provincia di Terni che, ricoverato nel reparto di malattie infettive, mette in guardia tutti: "Manteniamo la massima attenzione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie".

E’ questa la situazione all’ospedale Santa Maria di Terni dove, come nel resto delle strutture sanitarie della regione, si sta affrontando questa seconda ondata emergenziale legata al Coronavirus. La notizia della morte del 79enne, che era originario di Terni, è arrivata nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre 2020, anche se il decesso risale alla sera di domenica 18 ottobre. Quanto invece al legale, un notissimo professionista di soli 56 anni, la situazione è precipitata nel weekend, dopo che la positività era stata registrata giovedì scorso.

Significative, invece, le parole che un dipendente della Provincia di Terni ricoverato a malattie infettive - Stefano Sorgenti - ha voluto diffondere attraverso l'ufficio stampa dello stesso ente con sede a Palazzo Bazzani: “Mi sono trovato a dover affrontare questa malattia quando non me lo sarei aspettato, non so dove l’ho potuto prendere. Il mio ricovero è stato disposto dopo l’aggravarsi dei sintomi, ora si stanno prendendo cura di me e di tutti gli altri che sono ricoverati per gli stessi motivi”, dichiara Sorgenti che ha ricevuto la telefonata anche del presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, che a nome di tutti i colleghi dell’amministrazione provinciale gli ha rivolto un caro saluto e un augurio di pronta guarigione .

“Vorrei anche dire – aggiunge il dipendente della Provincia - che il Covid purtroppo non è un’invenzione e questo lo si capisce meglio quando ci si trova davanti a questa difficile malattia. Qui al reparto c’è un ambiente molto professionale e estremamente cordiale, attento e preparato e vorrei ringraziarli tutti per gli sforzi che stanno facendo e per la loro grande umanità. Sono persone encomiabili sia sotto l’aspetto umano che sotto quello professionale. L’appello che lancio a tutti è quello di fare massima attenzione e rispettare le norme igienico-sanitarie per cercare di non entrare in contatto con il Coronavirus, perché purtroppo una volta contagiati non è come una semplice influenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.