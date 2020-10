Commercio, l'outlet cambia nome e diventa il Valdichiana Village. Nuove politiche anche per l'immagine

19 ottobre 2020 a

L'outlet della Valdichiana cambia nome. Dopo quindici anni la struttura commerciale nel territorio di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, punto di riferimento ogni settimana di migliaia e migliaia di consumatori, si trasforma. Perde la parola outlet e viene ribattezzata Valdichiana Village. Di fatto restano soltanto le parole che identificano il territorio e il villaggio commerciale. E' un passaggio della nuova comunicazione dei Land of Fashion Villages che sono di proprietà della Blackstone che controlla anche le strutture di Palmanova, Franciacorta, Mantova e Puglia. Cambia il nome, ma non la sostanza, visto che il centro rimane un outlet con sconti fino al 70%. Sul fronte della comunicazione novità anche in relazione all'immagine che ora si ispirerà alla Dolce vita e allo stile italiano apprezzato in tutto il mondo per eleganza e creatività.

