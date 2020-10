Terni: chiuso il tribunale per la sanificazione dopo la positività dell'avvocato al Covid

19 ottobre 2020 a

E' stata disposta la chiusura del tribunale di Terni, per consentire le operazioni di sanificazione, nella giornata di lunedì 19 ottobre 2020. La disposizione è arrivata a seguito dell'accertata positività al Coronavirus di un avvocato di 56 anni, che per le sue condizioni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria.

L'Usl Umbria 2 ha avviato ovviamente le indagini del caso per risalire a tutti i contatti diretti del legale, per sottoporli a tampone, disponendone momentaneamente l'isolamento fiduciario. Secondo i primi accertamenti, l'avvocato avrebbe frequentato le aule giudiziarie di corso del Popolo per l'ultima volta mercoledì 14 ottobre 2020. Vista l'attività professionale, ha certamente incontrato un cospicuo numero di persone negli ultimi giorni, il che rende non facile rintracciare tutti coloro che sono entrati in contatto con lui.

Se non subentreranno elementi nuovi, il tribunale dovrebbe riaprire già martedì 20 ottobre 2020.

