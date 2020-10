Santa Maria degli Angeli, cammina sul ciglio della strada ma viene investito e muore sul colpo a 61 anni

19 ottobre 2020 a

È morto sul colpo il pedone investito a Santa Maria degli Angeli ad Assisi nella mattinata del 19 ottobre intorno alle 6. Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che l'uomo stesse camminando sul ciglio della strada quando è stato investito da un veicolo in transito. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'investito. Si tratta di un uomo di 61 anni. All’origine dell’impatto potrebbe esserci anche la nebbia, Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli.

