Arrone, parroco trasferito a Spoleto dopo otto anni. Inutili le proteste dei fedeli

Da domenica 18 ottobre don Davide Travagli non è più il parroco di Santa Maria Assunta ad Arrone e di San Michele Arcangelo a Polino. E’, infatti, diventato operativo il trasferimento a Spoleto come parroco del Sacro Cuore e di San Sabino. Inutili le proteste dei fedeli che nei mesi scorsi avevano organizzato anche delle petizioni per chiedere all’arcivescovo Renato Boccardo di non trasferirlo. Al suo posto ad Arrone domenica 25 ottobre arriverà don Tomasz Grodzki che al momento è il parroco di Sant'Anatolia di Narco e San Nicola a Scheggino. Don Davide Travagli ha salutato i fedeli con una messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta, ad Arrone. Il sindaco Fabio Di Gioia gli ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione comunale come segno di gratitudine per l’impegno profuso in più di otto anni in favore della comunità locale.

