Terni, l'addio all'imprenditore Giuseppe Gori. Fu anche presidente della Ternana

18 ottobre 2020 a

a

a

Si svolgeranno lunedì 19 ottobre, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Regina, a Terni, i funerali di Giuseppe Gori. L’imprenditore ternano, fondatore negli anni Sessanta dell’azienda Edilgori di Orte (Viterbo), aveva 98 anni e si è spento nella sua casa pochi mesi dopo la scomparsa della moglie Mira. Imprenditore illuminato, Peppino Gori fu anche dirigente e poi presidente della Ternana Calcio e socio appassionato dello Sci Club di Terni alle cui riunioni non mancava mai. Un uomo dotato di una grande umanità e sensibilità come sostenuto da tutti coloro che l'hanno conosciuto. Portò la sua azienda, leader nel calcestruzzo precompresso, anche sui mercati internazionali, Cina compresa. Lascia un grande vuoto in città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.