Scandalo Suarez, alla Stranieri Gambini sostituisce Grego Bolli: indette elezioni per senato accademico

Nella settimana dedicata alla Lingua italiana stride l’assenza in rettorato del primo ermellino. La rettrice Giuliana Grego Bolli, indagata per l'esame farsa a Luis Suarez, risulta assente per malattia. In sua vece, la pro rettrice Danila Gambini. Nei corridoi si sussurra che potrebbe essere proprio lei la candidata di punta alle elezioni del 2021, anno di scadenza del mandato (rinnovabile) di Grego Bolli. C’è però da notare che, se si dovesse puntare su Gambini, sarebbe da escludere il cambio di statuto finalizzato a portare gli anni di rettorato da tre a sei, come all’Unipg. In quest’ultimo caso infatti Gambini non potrebbe concorrere per limiti di età. Comunque alla Gallenga c’è fretta, già indette le elezioni per sostituire i rappresentanti degli studenti dimissionari da senato accademico e cda e le elezioni per eleggere il rappresentante dei professori ordinari in senato, dopo le dimissioni di Salvatore Cingari.



