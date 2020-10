Covid in Umbria, altro record di contagi: +327 in 24 ore. I ricoveri raggiungono quota 129

Ale.Ant. 18 ottobre 2020 a

Nuovo record di contagi in Umbria: 327 positivi in più in 24 ore (+60%), a fronte di soli 5 guariti. Altri 14 ricoverati: sono 129 i pazienti Covid negli ospedali regionali. Sono i dati forniti dalla Regione Umbria. Cala di una unità il numero degli assistiti nella terapia intensiva. Siamo a quota 14. I tamponi effettuati salgono a 253.302 (+1,4% rispetto al giorno prima). Gli attualmente positivi sono 2.436. a fronte di questi 4.281 soggetti sono in isolamento. Segnalati ancora ritardi sul tracciamento dei contatti, passaggio fondamentale per risalire ai potenziali contagi attraverso i test molecolari. L'umbria, stando ai dati certificati dalla Fondazione Gimbe, si conferma la regione con il tasso di incremento dei casi più alto d'Italia.

