Perugia, nuovo assetto di Fratelli d'Italia: Riccardo Mencaglia responsabile cittadino, Michele Nannarone nuovo capogruppo in consiglio comunale

Presentato ufficialmente il nuovo coordinamento comunale di Fratelli d'Italia di Perugia, alla presenza del coordinatore provinciale Emanuele Prisco, di quello regionale Franco Zaffini e degli assessori e dei consiglieri del capoluogo umbro.

Il nuovo assetto vede Riccardo Mencaglia responsabile cittadino e Michele Nannarone nuovo capogruppo in consiglio comunale. Fratelli d’Italia vuole marcare il rilancio dell'azione del partito di Giorgia Meloni nel secondo mandato dell'amministrazione Romizi, nel quale vuole mantenere un ruolo di protagonismo attivo per il rilancio della città. Simone Fabi confermato vice coordinatore.

"Mantenendo costante il dialogo con i cittadini e le realtà produttive - sostiene il coordinatore provinciale Prisco - Fratelli d'Italia intende dare il proprio contributo nella difesa del tessuto socio-economico di Perugia in questo periodo difficile, di fronte al quale guardiamo con particolare attenzione, proponendo però anche sfide di prospettiva è visione".

"Accanto ai progetti già avviati ed in corso d'opera in queste due consiliature - aggiunge Prisco- vogliamo imprimere una decisa accelerazione a importanti programmi, come la riqualificazione urbana di uno dei quartieri più grandi di Perugia, Ponte San Giovanni, la creazione di una cittadella dello sport a Pian di Massiano e non ultimo il restyling del Piano regolatore, che consentirebbe un sicuro rilancio della città e evidenti prospettive di crescita in una città che in questi anni ha cambiato pelle ed esigenze".

Forte di una campagna tesseramenti che ha fatto registrare numeri importanti sul territorio, il nuovo direttivo di Fratelli d'Italia è così composto: Riccardo Mencaglia (coordinatore), Simone Fabi (vice), Silvia Ceppi (responsabile Organizzazione), Michele Parrini (Formazione e social), Alessia Ricci (tesseramento), Laura Tromby (responsabile Movimento giovanile) e Andrea Rossi.

Gli altri membri del coordinamento comunale sono: Mario Alunni, Simona Alunni, Giampaolo Asdrubali, Mauro Brachelente, Antonio Braganti, Marcello Carattoli, Riccardo Ciancabilla, JeanLuc Cicchi, Barbara Cicognola, Claudio Corneli, Antonio D'Acunto, Gino Formica, Alessandro Frattegiani, Ernesta Gambioli, Marinella Gamboni, Matteo Giambartolomei, Benedetta Leombruni, Angela Leonardi, Leonardo Leonardi, Pietro Maremmani, Amalia Minciotti, Alessia Minniti, Lorenzo Moricciani, Lorena Pittola, Fausto Pucciarini, Diletta Romizi, Piero Sorcini, Luigino Spitoni, Lorenzo Stramaccioni, Marina Tomassoni e Filippo Vitali. Oltre a questi i componenti di diritto sono assessori, consiglieri comunali e regionali e i parlamentari della città.

