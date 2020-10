Covid in Umbria, case di riposo a rischio: otto contagi. A Perugia positivo volontario del servizio civile. Esami per gli anziani

18 ottobre 2020 a

Il contagio Covid entra nelle residenze protette per anziani dell’Umbria. Sono otto al momento i tamponi positivi. E’ di sabato 17 ottobre la notizia che un volontario del servizio civile in forza al Fontenuovo di Perugia è risultato positivo. E’ stato al lavoro fino al martedì prima. Ora è in isolamento. Fontenuovo è una delle residenze protette più grandi della regione: 90 assistiti. La conferma arriva dal direttore sanitario, Simonetta Cesarini. Sono stati disposti i tamponi per tutti gli ospiti e operatori. Giovedì scorso risultavano tutti negativi ai test sierologici che vengono effettuati ogni 30 giorni. Cesarini fa anche sapere che al Fontenuovo (che ricomprende anche una struttura a Marsciano, una a Fossato di Vico, e cinque alloggi, per un totale di 180 assistiti) è già stato disposto il limite delle visite dei familiari.

