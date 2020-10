Terni, ladri in mascherina assaltano due bar in poche ore. Messi in fuga dall'allarme

18 ottobre 2020 a

Ladri in mascherina in azione nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre a Terni. Nel mirino due bar tra viale Borzacchini e la Marattana. Per Anna Margaritelli, titolare del Cafè Bonjour, è un copione che si ripete da troppi anni. Stavolta i banditi, tre in tutto, sono passati da dietro il muro di cinta del cimitero e con le tronchesi hanno cercato di aprirsi un varco nella rete di recinzione per accedere al bar che apre i battenti all’alba. Il sistema d’allarme, però, è entrato in funzione e così i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote. “Credo – afferma Anna Margaritelli – che cercassero le stecche di sigarette da portare via. Di questi tempi fanno gola ai ladri. C’è un mercato parallelo molto fiorente”. Nel corso della stessa notte i ladri hanno provato ad entrare in un altro bar sulla Marattana, ma anche in quest’ultimo caso l’allarme li ha costretti a una fuga precipitosa.

