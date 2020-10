Tu si que vales, la massaggiatrice chiama Rudy Zerbi sul lettino e diventa una sexy contorsionista: "Maria è bellissimo" | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Emiria Morihata ha fatto letteralmente impazzire il pubblico e la giuria di Tu si que vales. Arrivata come massaggiatrice classica di origini giapponesi vestita tradizionalmente in camice bianco, ha invitato Rudy Zerbi sul lettino al centro dello studio per un massaggio. Ma da qui è partita la musica sexy, lei si è sfilata il camice e in intimo succinto sempre sul lettino ha dato vita a un balletto da contorsionista. "Maria è bellissimo", ha subito detto Rudy.

L'esibizione sexy di Emiria Morihata

Tra ilarità e apprezzamenti, Emilia ha dato veramente spettacolo, con Zerbi in estasi. Ma anche gli altri colleghi della giuria e i conduttori (su tutti Belen Rodriguez) hanno riservato alla concorrente meritatissimi applausi. Alla fine tuttavia Maria De Filippi, per smorzare i bollori di Rudy, ha buttato un po' di acqua sulla faccia del giudice. Risate generali: sexy e tecnicamente perfetta.

