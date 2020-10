Terni, ambulatori aperti di domenica per ridurre le liste d'attesa in ospedale

17 ottobre 2020 a

Ancora aperture straordinarie domenicali all’ospedale di Terni, per il contenimento delle liste di attesa e il recupero delle prestazioni sanitarie sospese durante il lockdown. Domenica 18 ottobre, in fasce orarie variabili dalle ore 8 alle 20, è stata programmata l’esecuzione di doppler e Tac addome e torace negli ambulatori di chirurgia vascolare, neurosonologia e radiologia. Alcuni ambulatori erano aperti anche domenica scorsa per effettuare esami senologici, Tac ed ecodoppler. Le sedute straordinarie sono dedicate agli assistiti che erano già in lista di attesa e che sono stati contattati telefonicamente dal Centro unico di prenotazione. Una cassa Cup resterà aperta per consentire ai cittadini non esenti di effettuare il pagamento del ticket.

