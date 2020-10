Le stelle ricordano le vittime degli incidenti stradali. Le tappe in Umbria. Ci sono anche il Motoclub dei vigili del fuoco di Perugia e Angeli in moto

17 ottobre 2020 a

Nella giornata di oggi, sabato 17 ottobre, sono partite da Roma "Le stelle" ambasciatrici di luce, che gireranno per l'Italia da nord a sud per ricordare chi ha perso la vita negli incidenti stradali. Anche il Motoclub dei vigili del fuoco di Perugia e "Angeli in moto" partecipano all’iniziativa nazionale per promuovere la sicurezza stradale. Nella giornata del 17 ottobre la stella è arrivata a Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Domenica 18 ottobre sarà a Casacastalda, frazione di Valfabbrica, davanti al Dolmen dedicato ai motociclisti vittime di incidenti stradali, ci sarà un breve saluto del sindaco e poi la staffetta ripartirà in direzione Ancona.

Poi il 15 novembre le stelle saranno nuovamente a Roma per la Giornata in memoria delle vittime della strada. Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, che ha perso la vita in moto, sin dalla prima edizione del 2018 ne ha promosso e curato l'organizzazione e lo svolgimento. Quest'anno, assieme al grande gruppo spontaneo di associazioni Bikers "Tuttinsieme con Elena" per ricordare le vittime è stata organizzata l’iniziativa itinerante.

