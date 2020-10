Foligno, furti in 11 garage: rubati due fucili, un'auto e una bici

18 ottobre 2020 a

Furti nella notte nel quartiere di Sportella Marini. I ladri si sono introdotti in 11 garage di un palazzo di via Sicilia dove, nella notte tra giovedì e venerdì 17 ottobre, sono riusciti a penetrare, forzando le serrature e riuscendo a rubare anche un'auto e due fucili, oltre a una serie di strumenti come oggetti utili alla cura della casa, attrezzi ed elettrodomestici. A cercare di risalire ai responsabili gli uomini del commissariato di polizia di Foligno. Avviate dunque le indagini per un caso che ricorda molto da vicino le dinamiche di furto messe in atto da quella che venne soprannominata la “banda del tassello”.



