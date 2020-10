Processo sui concorsi truccati in Umbria, ammesse tutte le parti civili: ci sono anche i consumatori

Alessandro Antonini 17 ottobre 2020 a

Concorsopoli, il giudice per l’udienza preliminare ha ammesso la costituzione di parte civile per l’azienda ospedaliera di Perugia, la Usl 1, la Regione dell’Umbria, l’Unione consumatori e Cittadinanzattiva. La quantificazione della richiesta di risarcimento danni deve essere ancora stabilita. L’udienza all’auditorium Capitini è andata avanti per tutta la giornata. Sull’utilizzabilità delle intercettazioni , in particolare quelle con il trojan, c’è stato un lungo confronto. Il gup si è riservato di sciogliere il proprio giudizio alla prossima udienza, il 23 ottobre. Udienza in cui saranno sentiti anche gli imputati. Sono 39 in tutto, dai politici ai medici e ai dipendenti delle aziende sanitarie.

