Emergenza Covid in Umbria, altri 205 nuovi contagi in 24 ore. Balzo dei ricoveri: +25 in un giorno

Sale ancora la curva dell'epidemia in Umbria: altri 205 contagiati Covid in 24 ore (+3,5%), dato aggiornato alle 11,37 del 17 ottobre. La quota degli attualmente positivi sfonda per la prima volta le duemila unità. Siamo a 2.135. Questo a fronte di un incremento progressivo dei tamponi: sono 246.365 alla data del 17 ottobre. L'1,4% in più. I deceduti sono 92. I guariti complessivi 2.188 dall'inizio della pandemia (+1,6% dall'ultimo giorno). Ma quello che preoccupa è il balzo dei ricoverati: siamo a 115, venticinque in più in un solo giorno. Una media di un ricovero ogni ora. Di questi 16 sono in terapia intensiva (+1). Sono 4.357 gli umbri attualmente in isolamento. Oltre la metà di questi riguarda personale docente e studenti.

