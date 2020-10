Umbria, 37enne positiva al Covid viola la quarantena e viaggia in treno: scatta la denuncia

17 ottobre 2020 a

E' positiva al Covid, viola la quarantena e viaggia in treno. Il personale del posto di polizia ferroviaria di Perugia centrale, durante servizi di scorta a bordo di un treno regionale sulla linea ferroviaria Terni-Terontola, ha identificato una cittadina romena di 37 anni, a carico della quale risultava, attraverso l’effettuazione di accertamenti in banca dati di polizia, la segnalazione di “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto persona positiva al Covid-19". Appurato ciò gli agenti hanno attuato immediatamente il protocollo di sicurezza anti Covid-19 facendo collocare la donna - che indossava la mascherina - all’interno del vestibolo (l'area isolata tra vagone e vagone) del treno e, nel contempo, informando dell’intervento di personale sanitario del 118, operativo alla stazione successiva. Il personale sanitario dopo aver eseguito tutte le procedure del caso ha accompagnato la donna presso la propria abitazione. La vettura ferroviaria interessata, dopo l’allontanamento dei passeggeri, tutti identificati, in regola con il rispetto delle normative anti covid-19, e fatti accomodare fuori, è stata chiusa e sanificata da personale specializzato. La donna è stata denunciata per inosservanza del divieto assoluto di circolazione sul territorio in caso di isolamento obbligatorio perché positiva al Covid-19

