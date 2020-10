Congresso Pd Umbria, rinviate di una settimana le assemblee dei circoli

17 ottobre 2020 a

La commissione elettorale del Partito democratico dell' Umbria guidata da Letizia Michelini rinvia alla prossima settimana le consultazioni nei circoli in vista del Congresso regionale . In un documento dell'organismo regionale del Pd si legge: “Facilitare la presentazione online delle tesi congressuali e definire meglio le linee guida relative al voto nei circoli. E 'questo obiettivo che si pone la commissione per il congresso del Partito democratico dell'Umbria attraverso un aggiornamento dei regolamenti e delle linee guida sanitarie da applicare alle procedure per l'elezione dei prossimi segretari regionali e provinciale. Un lavoro, quello di revisione delle modalità di voto, che potrebbe richiedere qualche giorno e che determina il rinvio dei congressi di circolo previsti nel weekend ”. All'origine del caso c'è evidentemente la spaccatura tra il candidato Tommaso Bori , intenzionato a fare il congresso, e gli altri sfidanti - Massimiliano Presciutti , Alessandro Torrini e Francesco De Rebotti - che ritengono opportuno rinviare al 2021.

