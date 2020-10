Tamponi Covid, prelievi in auto: ecco cosa cambia a Perugia. Un Drive through anche a Todi

17 ottobre 2020 a

File a Perugia per sottoporsi al tampone. Al Drive through di Santa Lucia un’altra giornata campale, tanto che il Comune ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità. Secondo le nuove disposizioni si prevede il senso unico di marcia in strada Santa Lucia nel tratto compreso tra via Pigafetta e via dell’Ingegneria; la circolazione in questo tratto sarà disciplinata con file parallele secondo la seguente modalità: la corsia destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al civico 11ter di strada Santa Lucia; la corsia sinistra per i veicoli diretti in via dell’Ingegneria e abitato di Santa Lucia. Intanto anche in altri territori si sta pensando al Drive through. Alla Regione è infatti arrivata la richiesta di due container da posizionare nel Comune di Todi nella zona di Pian di Porto.

