Aiuti alle imprese: la Regione Umbria mette a disposizione 37 milioni

La Regione Umbria mette sul piatto 37 milioni a sostegno delle imprese. Ad annunciare la manovra sono stati la presidente Donatella Tesei e l’assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni. “Rispetto al passato – ha spiegato Fioroni – abbiamo introdotto elementi di novità come nel bando Ricerca e Sviluppo con una maggiore premialità per le imprese che dimostrino un know how di un certo livello e di avere realizzato progetti di rilievo in passato.”

Fra i provvedimenti annunciati, il rifinanziamento per ulteriori 10 milioni, del Bando Re-Start che attualmente conta un totale di fondi erogati e in corso di erogazione per 16.050.173 euro. A metà novembre verrà pubblicato poi il Bando Ricerca&sviluppo con un budget di 15 milioni, la cui dotazione è dunque quasi il doppio rispetto a quella del precedente bando (8 milioni). L’idea è quella di ristrutturare il Bando per renderlo più sfidante, affinché l’attività di ricerca&sviluppo abbia un moltiplicatore importante sull’economia regionale.

In particolare verranno valorizzati i progetti di ricerca&sviluppo, su prodotti e processi, con un livello di innovazione più matura ed in grado di incrementare la produttività e il potenziale produttivo dalle imprese regionali.

A novembre verrà pubblicato un bando sulle competenze digitale con un budget di 3 milioni per ridurre il divario tra offerta e domanda di lavoro offrendo le competenze ICT che il mercato richiede e che sono strategiche per le imprese.

In tema di internazionalizzazione delle imprese, i bandi recentemente pubblicati si inseriscono in una progettualità di lungo periodo tanto che per la prima volta il bando fiere, la cui dotazione è di 2 milioni di euro, avrà durata annuale e i voucher sono stati prolungati fino a dicembre.

Verranno inoltre emanati avvisi per 4,5 milioni di euro a sostegno delle aree di crisi industriale complessa della Regione Umbria Terni–Narni e Merloni con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzioni.

Inoltre è stato comunicato che l’avviso dedicato al Sostegno agli Investimenti per l’Efficienza Energetica e l’Utilizzo delle Fonti di Energia Rinnovabile destinato alle piccole medie e grandi imprese sarà emanato i primi giorni dell’anno 2021 e potrà prevedere una dotazione finanziaria fino a € 2,5 milioni di euro.

