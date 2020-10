Scuola, contatore del gas rimosso per errore: termosifoni spenti in 5 classi a Valtopina

17 ottobre 2020 a

Termosifoni spenti nelle cinque classi della scuola primaria di Valtopina, che fa parte dell’istituto omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra. Per un errore nei lavori da parte della ditta incaricata da Anas di intervenire su un muro esterno all’edificio scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, è stato rimosso il contatore del gas che alimenta la cucina della mensa scolastica - che serve scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado - e il riscaldamento della primaria. Un disguido che ha reso impossibile l’accensione dei riscaldamenti, così come l’avvio della mensa (previsto a partire dal 5 ottobre), utile a consentire il tempo pieno per i 130 studenti che frequentano i tre ordini di scuole.



