Foligno, tre furti in 15 giorni sulle auto parcheggiate vicino allo stadio

Scendono in campo per allenarsi e ritrovano le auto parcheggiate fuori dallo stadio scassinate dai ladri. Non una volta, ma ben tre nel giro di appena quindici giorni.

Succede al campo sportivo di via Grumelli, utilizzato dall’associazione calcistica Vis Foligno per svolgere gli allenamenti. “Purtroppo ci siamo ritrovati per ben tre volte con le auto dei nostri atleti della prima squadra scassinate. In tutti i casi i ladri non sono riusciti a portare via oggetti di valore, anche perché abbiamo imparato a non lasciare nulla di prezioso nelle auto”, commenta sconsolato il presidente della società, Leonardo Pinna, dopo l'ennesimo furto.



