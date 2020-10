Covid in Umbria, ancora un morto. Salgono a 92 le vittime dall'inizio della pandemia. Cordoglio del sindaco

16 ottobre 2020 a

Purtroppo un altro morto a causa del Covid in Umbria. Si tratta di un uomo, originario del comune di Panicale che era ricoverato in terapia intensiva a Terni da diversi giorni. Salgono così a 92 le vittime dall’inizio della pandemia. Sul sito del Comune di Panicale è stato pubblicato un post a firma del sindaco Giulio Cherubini con il quale “tutta l’amministrazione comunale, i dipendenti e la nostra comunità, si stringono attorno ai familiari con tutto il cuore in questo momento così doloroso”.

Nella giornata di oggi 16 ottobre, la Regione ha ufficializzato altri 198 casi di contagio nel territorio dell'Umbria.

