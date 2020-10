Perugia, più cura del verde con IP 24 ore Automigliorgas. Ecco le novità

16 ottobre 2020 a

IP 24 ore Automigliorgas in prima linea per la cura del verde nel territorio di Perugia. L’azienda di proprietà della famiglia Paoletti ormai da anni si occupa di sostenere il Comune nella manutenzione ordinaria di rotatorie e aiuole per oltre 18 mila metri quadrati. Un impegno costante, che garantisce alla città un miglioramento sul piano ambientale e dell’impatto visivo, tanto da aver creato dei veri e propri giardini nel cuore del traffico perugino.

“Abbiamo deciso di dare il nostro contribuito – dichiara Giosuè Paoletti – per il grande senso civico e di appartenenza che abbiamo per la città. Un sostegno volto a migliorare l’immagine di Perugia, soprattutto per chi viene da fuori. Si tratta di un’attività molto impegnativa, che vede in prima linea diversi dipendenti, che si occupano della manutenzione del verde anche all’interno dei nostri sei distributori di carburanti, gpl e metano, situati tra Perugia e Corciano. Con l’accordo sottoscritto nell’aprile 2018 ci siamo presi l’impegno con l’Amministrazione comunale di effettuare lavori per un importo superiore ai 50mila euro in tre anni”.

Il sostegno di IP 24 ore Automigliorgas verso Perugia è addirittura aumentato, con altre rotatorie e fasce stradali che si sono aggiunte a quelle da contratto, con particolare riferimento a via Corcianese e al quartiere di Lacugnana e con una serie di interventi di manutenzione del verde che durante tutta l’estate hanno riguardato il centro storico di Perugia. Negli ultimi giorni IP 24 ore Automigliorgas ha provveduto a proprie spese alla potatura di rami pericolanti nei pressi della scuola primaria Don Milani e della scuola secondaria Pascoli di Madonna Alta.

“L’obiettivo per il prossimo futuro è onorare il contratto con il Comune – conclude Giosuè Paoletti – che scadrà nell’aprile 2021. Poi sarà necessario fare alcune riflessioni. Il nostro senso civico e di appartenenza verso la città resta, così come la voglia di dare un contributo, ma vanno trovate formule che consentano alle aziende di riavere qualcosa sul piano della visibilità. Magari con l’autorizzazione ad inserire, presso le rotatorie e le aiuole di nostra manutenzione, dei cartelli con i riferimenti ad Automigliorgas”.

ROTATORIE E AIUOLE CURATE DA IP 24 ORE AUTOMIGLIORGAS

Rotatoria Federico Fellini (Centova)

Rotatoria Gerardo Dottori (ospedale Santa Maria della Misericordia)

Rotatoria Genocidio degli Armeni (uscita Madonna Alta della Perugia-Bettolle)

Rotatoria Via Pievaiola (Madonna Alta)

Rotatoria Strada Santa Lucia (Santa Lucia)

Rotatoria via del Tabacchificio (Questura)

Rotatoria via Gustavo Benucci (Ponte San Giovanni)

Aiuole in Gustavo Benucci – lotti 10-11-18-19



