Coronavirus in Umbria, la presidente Tesei: "Ipotesi chiusura scuole, didattica a distanza alle superiori"

16 ottobre 2020 a

a

a

Il Coronavirus accelera anche in Umbria. La presidente Donatella Tesei così sta studiando le contromosse: "Ipotesi di chiusura delle scuole, didattica a distanza alle superiori". "Stiamo ragionando anche noi sul tema della didattica a distanza, è un tema sollevato da più parti, se la situazione contagi si evolve negativamente, valuterò, per le scuole superiori, la possibilità di un periodo di lezioni a distanza - ha spiegato Tesei all'AdnKronos -. Il problema è l’assembramento dei giovani, anche fuori dalle scuole, le nostre scuole sono in sicurezza, come i mezzi di trasporto locale".

Emergenza Covid in Umbria, pronte ordinanze per ridurre presenze nei bus e a scuola. Se il contagio cresce non sono esclusi lockdown

Meno percorribile la strada di differenziare gli orari di ingresso nelle scuole "perché lì - ha concluso la presidente della Regione Umbria - c’è il problema della numero degli insegnanti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.