Lavori fermi sulla Pian d'Assino a Gubbio, l'Anas fa il punto: "Infiltrazioni d'acqua impreviste, lunedì 19 si riparte"

16 ottobre 2020 a

a

a

A seguito delle sollecitazioni del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, arrivano venerdì 16 ottobre da Anas aggiornamenti rispetto ai lavori sulla statale 219 Pian d'Assino. “L’intervento di risanamento della pavimentazione esistente, oltre alla completa sostituzione dello strato di asfalto attuale con uno di maggior spessore - scrive in una nota Anas - prevede la riqualificazione della fondazione stradale con innovative tecniche di rigenerazione dei materiali. I lavori, iniziati al principio dell’estate in corrispondenza dei tratti di intersezione con la statale 318, si sono svolti regolarmente e nei tempi previsti dai progetti sino al tratto compreso tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule. In questo tratto stradale - prosegue Anas - e più precisamente nelle poche centinaia di metri intorno al km 11, nel corso della rigenerazione della fondazione stradale sono emersi alcuni imprevisti, tra i quali una serie di infiltrazioni d’acqua lateralmente e al di sotto del piano di posa della fondazione stradale stessa. E’ stato dunque necessario sospendere temporaneamente i lavori per eseguire nuove prove di laboratorio, finalizzate a individuare una soluzione per il superamento delle criticità emerse”. Anas ha dunque svolto una serie di indagini scientifiche a seguito delle quali, si legge nella nota indirizzata al sindaco Stirati, “i lavori potranno riprendere speditamente con le nuove disposizioni tecniche, ovviamente non appena cesseranno le perturbazioni meteorologiche di questi ultimi giorni”. Anas auspica di poter ricominciare i lavori sin da lunedì 19 ottobre. "Continueremo a monitorare il cantiere che sta ripartendo – spiega il sindaco Stirati – consapevoli del forte disagio per gli automobilisti, gli autotrasportatori e soprattutto per i cittadini residenti nella zona".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.