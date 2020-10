Umbria, Fausto Cardella nuovo presidente della Fondazione contro l'usura

16 ottobre 2020 a

a

a

Fausto Cardella, fino al maggio scorso Procuratore generale di Perugia, è il nuovo presidente della Fondazione umbra contro l’usura onlus. A eleggerlo è stato il nuovo consiglio direttivo, che si è riunito nella mattinata di venerdì 16 ottobre 2020; vicepresidente sarà Vittorio Fiorucci. "Sono molto onorato di questa elezione e consapevole - ha commentato Cardella - dell’importanza della funzione che questa Fondazione svolge, in particolar modo in questo momento storico di particolare delicatezza sul piano economico. Ringrazio per il suo straordinario impulso alle attività della Fondazione il presidente uscente Alberto Bellocchi e auspico fin da subito di poter costruire una sinergia fattiva con tutte le Istituzioni che sono coinvolte nel contrasto della piaga dell’usura". Soddisfazione per la scelta è stata espressa dalla presidente della Regione Donatella Tesei: "Cardella saprà mettere a disposizione della Fondazione la sua esperienza e le sue doti sempre dimostrate durante la sua attività professionale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.