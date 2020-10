Covid in Umbria, ancora 198 casi. Il punto dei ricoveri ospedale per ospedale

16 ottobre 2020 a

Continuano ad aumentare i casi di Covid in Umbria. La Regione ha aggiornato i dati ufficiali (venerdì 16 ottobre). I nuovi positivi ufficializzati oggi sono 198 (+25%), gli attualmente positivi diventano quindi 1.966. Dall'inizio della pandemia da Covid sono 4.210 le persone che si sono infettate. Le guarigioni complessive diventano invece 2.153. Per fortuna non si registrano ulteriori vittime, il numero complessivo dunque resta quello di 91. I ricoverati salgono a 90, di questi 15 sono in terapia intensiva, così suddivisi: 35 a Perugia, 31 a Terni, 14 a Città di Castello, 10 a Foligno. I pazienti in terapia intensiva sono nove a Terni e sei a Perugia.

